Лига наций

Полузащитник испытывал дискомфорт с дебюта встречи.

В рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги наций сборная Украины на выезде уступила Германии со счетом 1:3.

Андрей Шевченко на послематчевой пресс-конференции рассказал, что Александр Зинченко играл с микротравмой.

"Моменты Зинченко? Он получил микротравму на 10-15 минуте, и уже был ограничен в движении. У него было много моментов, попыток созидать. Но понятно, что ошибки будут допускаться.

Мы играли с очень хорошей командой, и мы ошибались, и немцы ошибались. Мы поплатились за ошибки, а свои моменты не реализовали".

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