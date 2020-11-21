Англия

Менеджер Манчестер Сити отреагировал на заявления Моуриньо о том, что "горожане" оказывают давление на тренера сборной Англии.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола ответил на заявление наставника Тоттенхэма, Жозе Моуриньо, о том, что манчестерский клуб давит на менджера сборной Англии, Гарета Саутгейта. Ранее Моуриньо заявлял, что представители Сити требовали освободить своего игрока, Рахима Стерлинга, от участия в играх национальной команды.

"Моуриньо нужно становиться врачом сборной Англии и Манчестер Сити. Я не буду ничего говорить о Жозе, но ему нужно идти в доктора. Я говорю так, потому что он обвинил нас в том, чего мы не делали, и о всех этих вещах ему нужно говорить с врачами. Не спрашивайте меня об этом, ведь мне уже почти 50 и я достаточно взрослый, чтобы все понимать", — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, что матч 9-го тура АПЛ между Тоттенхэмом и Манчестер сити состоится 21 ноября. Начало в 19:30. Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на нашем сайте.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити объявил о продлении контракта с Гвардиолой.