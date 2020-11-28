Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Гостевой поединок десятого тура английской Премьер-лиги против Кристал Пэлас завершился для Ньюкасла непростой победой со счетом 2:0.
Оба свои гола "сороки" забили под самый занавес матча: на 88-й минуте Каллум Уилсон вывел свою команду вперед, а спустя еще две минуты уже Жоэлинтон огорчил подопечных Роя Ходжсона.
Смотрите видео голов и обзор матча Кристал Пэлас — Ньюкасл:
Кристал Пэлас — Ньюкасл 0:2
Голы: Уилсон, 88, Жоэлинтон, 90
Кристал Пэлас: Гуаита, Кэйхилл, ван Анхолт, Данн, Клайн, Таунсенд (Ридевалд, 67), Шлупп, Куяте, Эзе, Макартур (Батшуайи, 82), Айю (Бентеке, 66).
Ньюкасл: Дарлоу, Фернандес, Кларк, Льюис, Манкильо, Хендрик, Шелви, Лонгстафф, Альмирон (Ритчи, 68), Жоэлинтон (Шер, 90), Уилсон.
Предупреждения: Данн, Шлупп - Фернандес, Лонгстафф.