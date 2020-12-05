Англия

Менеджер Арсенала прокомментировал предстоящий поединок своей команды против промежуточного лидера АПЛ.

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился своими мыслями о предстоящем дерби против Тоттенхэма.

"Тоттенхэм находится на первом месте в турнирной таблице не просто так, но я думаю, что еще слишком рано определять претендентов на титул. Сейчас они в хорошей форме и полны уверенности в своих силах. Они все делают правильно, и это позволяет им лидировать в чемпионате.

Нашей команде нужно думать о том, на какой позиции мы будем после 38-ми игр чемпионата, а сейчас надо полностью сконцентрироваться на ближайшей игре. Мы выходим на поле, чтобы побеждать и готовимся к этому перед любой игрой. У нас всегда есть уверенность, что мы сможем выиграть матч.

Мы долго ждали этого момента и не хотим ни на что жаловаться. Конечно, было бы приятней играть с болельщиками на трибунах, ведь такие поединки в первую очередь для них.

Я не знаю, что произойдет на поле. Все, что я могу контролировать – это то, с каким настроем мои футболисты выйдут на игру. Мы отдадим все силы и сделаем все возможное для победы", — цитирует Артету Goal.

Напомним, что матч Тоттенхэм – Арсенал состоится в воскресенье, 6 декабря. Начало поединка в 18:30.

Ранее менеджер Арсенала Микель Артета предложил разрешить проводить в футболе временные замены.