Нападающий "горожан" записал свое имя в историю.
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05 декабря 2020, 19:49
Рахим Стерлинг установил рекорд английской Премьер-лиги, заработав больше всех пенальти в истории турнира, сообщает Opta.
Английский вингер приносил своим командам право пробить одиннадцатиметровый удар 20 раз за время выступлений.
Последний пенальти Стерлинг заработал в поединке против Фулхэма, который Манчестер Сити выиграл со счетом 2:0. "Приговор" уверенно реализовал Де Брюйне.
Англичанин в этом сезоне провел пятнадцать поединков, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами.
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