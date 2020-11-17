Лига наций

Полузащитника и нападающего не имело смысла нагружать в матче против Исландии, не имеющего турнирного значения.

Полузащитник Ливерпуля Джордан Хендерсон и нападающий Манчестер Сити были вынуждены досрочно прекратить свое участие в ноябрьском сборе своей национальной команды из повреждений. Об этом сообщает BBC.

Таким образом, игроки точно не смогут принять участие в ближайшем домашнем матче сборной Англии против Исландии, который станет для нее последним в рамках участия в Лиге наций УЕФА.

Накануне сборная "трех львов" уступила в выездном матче против Бельгии (0:2), что сделало проведение встречи последнего тура для них простой формальностью — соперники уже точно перейдут в дивизион B в начале следующего розыгрыша, а англичане потеряли все шансы на плей-офф.

Бельгия — Англия 2:0 Видео голов и обзор матча

Именно по ходу игры в Левене получил повреждение Джордан Хендерсон, в результате чего был заменен сразу после перерыва. Рахим Стерлинг пропустил матч против "красных дьяволов" из-за проблем с икроножной мышцей.

Футболистов в ближайшее время ждет возвращение в свои клубы, где они пройдут более глубокое медицинское исследование, по результатам которого будет известна степень возможности их появления в ближайших матчах английской Премьер-лиги. Напомним, что Ливерпуль будет дома принимать Лестер (22 ноября), а Манчестер Сити сыграет в гостях у Тоттенхэма (21 ноября).

Проведение матча Англия — Исландия было под вопросом, однако, по всей видимости, игре суждено состоятся в запланированные сроки: в среду, 18 ноября. Начало в 21:45 по киевскому времени.