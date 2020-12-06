Англия

Наставник Манчестер Юнайтед поделился эмоциями от очередной волевой победы своей команды.

В поединке одиннадцатого тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед одержал очередную полевую победу, чем установил рекорд состязаний по числу набранных очков подобным способом. Основой для данного достижения стал гол лондонского Вест Хэма в первом тайме, на который "Красные дьяволы" ответили тремя точными выстрелами после начала заключительной трети основного времени (3:1).

Вест Хэм — Манчестер Юнайтед 1:3 Видео голов и обзор матча

Наставник Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер на послематчевом интервью был вдохновлен успехом своих подопечных, согласно приведенным словам норвежца на официальном сайте клуба.

"В первом тайме мы изо всех сил пытались не отставать от контратак и стандартных положений со стороны соперников. Когда у нас был мяч, мы играли в слишком медленном темпе, поэтому часто теряли контроль. В целом, мы провели плохой первый тайм, но после перерыва гол поменял настроение", — коротко подвел итоги поединку Солскьяер.

"Мы потеряли Мартиаля и Кавани. Хочется верить, что с ними все не настолько серьезно, как могло показаться — у нас следующая игра уже во вторник. Очередной период, когда нам придется обойтись без группы игроков. Мы проведем сканирование, и, надеюсь, скоро они будут доступны", — сообщил наставник о кадровых потерях по ходу поединка.

"Теперь у парней есть вера и уверенность в том, что все в их руках. Для них нет причин для паники. Да, перед перерывом мы оказались под давлением, но сумели заиграть по возвращению на поле. Пришлось перезагрузить голову и начать с нуля. Нам приходится повторять подобное слишком часто для того, чтобы считать это случайностью. Чувство камбэка присутствует в нашем характере, заложено в нашей эмблеме клуба.

Итак, теперь мы сделали шаг вверх по таблице, и я думаю, что мы лучше справляемся с такими играми, где проигрываем. Вера в характер — удел сильных. У моих подопечных есть убеждение по этому поводу, на фоне выступлений и результатов, которых они достигли за последнее время", — заключил Солскьяер.

В следующем туре Манчестер Юнайтед ожидает принципиальный поединок против Манчестер Сити.