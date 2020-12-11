Англия

Менеджер Арсенала надеется на скорейшее улучшение результатов команды в чемпионате Англии.

Главный тренер Арсенала Микель Артета после победы своей команды в матче Лиги Европы против Дандолка (4:2) заявил, что теперь его команда отдаст все силы для улучшения своего положения в Английской Премьер-лиге.

"У меня нет сомнений в том, что ребята будут максимально выкладываться уже в следующем поединке. Нам надо доказать это и взять три очка. Теперь нам нужно забыть о Лиге Европы до февраля и сосредоточиться на выступлениях в АПЛ, кубке Англии и кубке Лиги.

Наш состав стал глубже, некоторые игроки восстановились после травм, так что у нас появиться выбор. Это дает нам больше возможностей добиться необходимых результатов в чемпионате. Мы должны начать побеждать как можно скорее, ведь мы не можем мириться с результатами, которые показываем в последнее время", — приводит слова Артеты Goal.

Отметим, что в рамках групповой стадии Лиги Европы Арсенал победил во всех шести матчах и вышел в плей-офф с первого места.

В чемпионате Англии дела подопечных Артеты обстоят не лучшим образом. Команда набрала 13 очков в 11 играх АПЛ и на данный момент занимает 15-е место в турнирной таблице.