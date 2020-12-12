Англия

Функционер лондонского клуба поделился мнением о главном тренере "канониров"

Генеральный директор лондонского Арсенала Винай Венкатешам высоко отозвался о главном тренере команды Микеле Артете.

"С приходом Микеля у нас кое-что появилось. Это человек с исключительным опытом в Премьер-лиге, полученным Арсенале, Манчестер Сити и Эвертоне.

Он любит Арсенал и понимает, что значит играть за него, так как был его капитаном. Артета — настоящий командный игрок.

Микель очень связан с техническим директором клуба и по-настоящему стремится к успеху, делая это с уважением к нашей истории и традициям.

На мой взгляд, Артета – очень сильная личность", — приводит слова Венкатешама Goal.

Ранее главный тренер Арсенала высказывался о положении клуба в Премьер-лиге.