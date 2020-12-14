Испанец рассказал о причинах поражения команды.
Микель Артета, getty images
14 декабря 2020, 06:33
Главный тренер Арсенала Микель Артета высказал свое мнение о поражении в домашней матче АПЛ против Бернли (0:1).
"Все видели, как парни играли, насколько они этого хотели победить, создать шансы, а затем мы выбросили себя из игры из-за красной карточки. У нас был полный контроль в течение 60-70 минут, и мы должны были выиграть матч раньше».
Это было полное доминирование с самого начала до момента удаления Гранита Джака.
Мы создали все шансы, прессинг, отношение игроков было потрясающим, мы играли действительно хорошо. Игроки действительно хотят победить и, вероятно, слишком хотят, в ключевые моменты мы переступили черту", — сказал Артета Sky Sports.
Ранее свое мнение об Артете высказал генеральный директор лондонского клуба.