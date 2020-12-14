Микель Артета, getty images
14 декабря 2020, 11:59
Главный тренер Арсенала Микель Артета заявил, что у его команды есть серьезные проблемы с реализацией моментов.
"Вы должны побеждать, когда показываете такую игру. В среду мы будем играть дома Саутгемптоном, нужно показать хорошую игру и отправить мяч в сетку. Надо постараться победить. Сейчас я ясно понимаю, что нам нужно улучшить, но не знаю, что сделать, чтобы команда забила", — цитирует Артету ВВС.
Напомним, Арсенал потерпел семь поражений в текущем розыгрыше АПЛ. После 12 туров команда Артеты занимает лишь 15 место в турнирной таблице.
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