Лига наций

В стане представителя Британских островов серьезно рассчитывают на начавшего набирать форму звездного футболиста.

Накануне игры пятого тура в дивизионе B группе 4 Лиги наций УЕФА, помощник главного тренера сборной Уэльса Роберт Пейдж рассказал в интервью испанскому ресурсу AS о текущем состоянии лидера атак своей команды Гарета Бэйла.

Нападающий семь лет назад покинул расположение лондонского Тоттенхэма, отправившись на поиски лучшей жизни в мадридский Реал, однако в недавнем прошлом совершил обратный трансфер, но уже на условиях арендного соглашения. Переходу предшествовал тяжелый процесс конфликтов с руководством и тренерским штабом "сливочных", из-за чего игрок не получил необходимую практику, что напрямую влияло на его выступления в национальной сборной.

Однако ситуация в последнее время начала меняться к лучшему. 31-летний футболист уже успел забить свой первый гол после возвращения в английскую Премьер-лигу, чем помог своей команде одержав победу над Брайтоном (2:1).

Тоттенхэм — Брайтон 2:1 Видео голов и обзор матча

Не могли остаться в стороне от позитивной динамики развития нападающего и внутри тренерского штаба сборной Уэльса. "Мне кажется, что он вновь любит футбол. Он любит приезжать за сборы с национальной командой, — рассказал помощник главного тренера Уэльса, — При моей каденции, он ни разу не пропустил вызовы, кроме недавнего (в октябре — ред.) из-за травмы".

"Сейчас, когда он находится в таком клубе, как Тоттенхэм, у него есть Жозе Моуринью, который хочет, чтобы он был вместе с командой, хочет, чтобы он играл неделю за неделей. И они постепенно приводят его к такому уровню, когда он играет 90 минут последовательно", — считает Пейдж.

"Теперь, у нас есть игрок, который снова влюбился в игру и наслаждается своим футболом. Надеюсь, мы тоже пожнем от этого плоды. Чем старше ты становишься, тем теряешь резкость. Я испытал это на себе как игрок. Я не видел никаких доказательств этого за последние два дня тренировок.

Некоторые вещи в его исполнении, которые я видел вчера (в пятницу, 13 ноября — ред.), были иного уровня. Он выглядит таким же резким, ярким и мощным", — подвел итог оценки прогресса Бэйла специалист, который заменит арестованного по подозрению в избиении Райна Гиггза в ближайших матчах Уэльса против Ирландии (15 ноября) и Финляндии (18 ноября).