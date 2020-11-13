Испания

Реал заинтересован в том, чтобы Гарет Бэйл заиграл в Тоттенхэме.

Арендованный в Тоттенхэм Гарет Бэйл может летом вернуться в Реал, но вряд ли продолжит карьеру в Мадриде — считает AS.

Контракт Гарета Бэйла с Реалом рассчитан до 30 июня 2022 года, и, по мнению испанского издания, возможны три варианта развития событий.

Поскольку Реалу крайне важно облегчить свою зарплатную ведомость, составляющую 283 миллиона евро, с тем, чтобы освободить фонды для возможных приобретений Мбаппе, Камавинги и Холанда, то оптимальный вариант заключается в том, чтобы Бэйл заиграл в Тоттенхэме и затем продать его подороже ("шпорам" или в другой клуб). В настоящий момент его стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

Вариант номер два — не худший и не лучший: Бэйл остается в аренде в Тотттенхэме еще на сезон, при этом лондонцы полностью берут на себя зарплату валлийца (30 миллионов евро в год) или хотя бы продолжают выплачивать ее половину (15 миллионов), как сейчас.

Самый худший, это если Бэйл летом 2021 года вернется обратно и будет просто получать зарплату, изредка появляясь на поле (в то, что он снова заблистает в Реале не верит почти никто).

После аренды в Тоттенхэм Бэйл провел по три матча в Премьер-лиге и Лиге Европы (1 гол и 1 результативная передача).