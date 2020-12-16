Англия

Наставник Манчестер Сити поделился эмоциями после очередной потери очков его командой.

В рамках 13-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити на своем поле принимал одного из аутсайдеров национального первенства в надежде набрать максимум очков, на фоне неудачной игры в дерби против Манчестер Юнайтед (0:0). Однако "дрозды" оказали достойное сопротивление своему сопернику, в результате чего сумели быстро отыграть пропущенный в середине первого тайма гол, закрывшись затем на своей половине (1:1).

Манчестер Сити — Вест Бромвич 1:1 Видео голов и обзор матча

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола в своем послематчевом интервью пожаловался на хроническую нереализацию голевых моментов его командой, попутно сокрушаясь по поводу очередной потери очков. Слова испанского специалиста приводит официальный сайт клуба.

"В подобных матчах надо побеждать, но мы не смогли этого сделать, — сказал Гвардиола, — У нас были шансы, но, к сожалению, мы не смогли забить больше голов. Особенно — в последних четырех или пяти атаках, которые у нас были. Такова реальность. Мы умеем контролировать игру, но в тоже время допускаем осечки в простых ситуациях".

"Мы были лучше во всех аспектах игры. Мы создали достаточно шансов, но их реализация…. У наших ворот был только один момент с сейвом Эдерсона, но не более того. Они атаковали в наш левый фланг, но Менди и Фоден ничего не дали сделать соперникам".

"Иногда нужно проявить терпение. Мы пытались к этому прийти по ходу игры, но это было непросто. Вторая тайм в нашем исполнении был лучше, однако мы не смогли забить. Когда соперник обороняется вдесятером, матч не может получится простым", — подытожил главный тренер Манчестер Сити.

В следующем туре "горожане" проведут выездной поединок против Саутгемптона.