Англия

Хавбек рассказал о трудностях футболистов.

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган заявил, что его команда должна была побежать Вест Бромвич, несмотря на трудных график.

"Практически невозможно иметь только одну команду, которая будет лидировать и доминировать над кем-либо, особенно с учетом приближающегося расписания.

Все команды в Европе борются за победу в матчах, которые идут один за одним. Но у нас есть обязанности, и мы должны побеждать в таких играх, особенно дома

Мы люди, а не машины, мы тоже боремся. Мы знаем, что могли бы сыграть лучше, но такое ощущение, что все решали детали", — сказал Гюндоган BBC Sport.

Ранее свое мнение о поединке против Вест Бромвича высказал главный тренер Сити Пеп Гвардиола.