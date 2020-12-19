Англия

Football.ua представляет анонс центрального матча 14-го тура АПЛ сезона-2020/21.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 14-го тура Премьер-лиги Саутгемптон примет на своем поле Манчестер Сити.

Суббота, 19 декабря, 17:00. Сент-Мэри, Саутгемптон. Главный арбитр — Майк Дин​. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Саутгемптон приятно удивляет в текущем сезоне АПЛ. После 13-ти туров подопечные Ральфа Хазенхюттля имеют в своем активе 24 набранных пункта, что позволяет им располагаться на третьей строчке в турнирной таблице. Прогнозировать перед стартом кампании подобное развитие событий было трудно, но Хазенхюттль в очередной раз не заставляет сомневаться в своей тренерской квалифицированности.

Потерпев поражения от Тоттенхэма и Кристал Пэлас еще в сентябре, а также вылетев из Кубка английской лиги, "святые" с того момента оступились лишь единожды — против Манчестер Юнайтед. В остальном — семь побед и три ничьи, последняя из которых произошла в последнем туре с Арсеналом. К слову, именно матч против "канониров" заставил задуматься о предстоящем спаде Саутгемптона. В начале второго тайма Арсенал сделал заявку на камбэк и сравнял счет, но последовавшее за этим удаление Габриэля вынудило лондонский клуб обороняться вплоть до финального свистка. "Святым" так и не удалось воспользоваться численным преимуществом, хотя сегодняшний Арсенал — это "солянка" из всевозможных проблем.

Манчестер Сити, в свою очередь, феноменальными результатами в Премьер-лиге пока похвастаться не может. Да, "горожане" имеют в своем активе всего два поражения в нынешней кампании (от Тоттенхэма и Лестера), но регулярные ничьи позволяют команде Хосепа Гвардиолы занимать только девятую строчку, хотя и с одним поединком в запасе.

В последнем туре команде Хосепа Гвардиолы противостоял Вест Бромвич, который является аутсайдером чемпионата и одним из главных претендентов на понижение в классе. Манчестер Сити ожидаемо доминировал, но с реализацией уже не впервые прослеживаются определенные проблемы. В конечном итоге, финальный свисток зафиксировал ничью, хотя это не помогло Славену Биличу сохранить свой пост главного тренера Вест Бромвича. Неужели руководство "дроздов" ставило перед хорватом задачу только победить Ман Сити? Шутки шутками, но с такими потерями очков никакой речи о борьбе "горожан" за чемпионство и быть не может.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Манчестер Сити. На победу команды Хосепа Гвардиолы предлагается коэффициент 1,49, тогда как потенциальный успех Саутгемптона оценивается показателем 6,60. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,70. Нет никаких сомнений, что "горожане" попытаются реабилитироваться после неожиданной ничьей с Вест Бромвичем, а вот Саутгемптону придется нелегко после выезда на Эмирейтс. Есть подозрения, что коллектив Хазенхюттля в скором времени ожидает спад, хотя серьезных предпосылок этому пока нет.

Не сыграют: ... — Гарсия, Зинченко.

прогноз 0:2

Никита Евтушенко, Football.ua