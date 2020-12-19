Англия

Football.ua представляет анонс центрального матча 14-го тура АПЛ сезона-2020/21.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 14-го тура Премьер-лиги Эвертон примет на своем поле Арсенал.

Суббота, 19 декабря, 19:30. Гудисон Парк, Ливерпуль. Главный арбитр — Андре Марринер​. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Кризисный период Эвертона можно официально считать закрытым? Именно этим вопросом невольно задаешься, когда смотришь на результаты последних двух поединков "ирисок". Имея в своем активе лишь одну победу над Фулхэмом за семь матчей, подопечные Карло Анчелотти одолели двух серьезных соперников подряд. Сперва Эвертону минимально уступил Челси, а затем на собственном стадионе жертвой мерсисайдского клуба стал Лестер.

К слову, в очередной раз большая плотностью в турнирной таблице дала о себе знать. Всего два успешных результата (ничью с Бернли таковой считать нельзя) и Эвертон возвращается в еврокубковую зону, заняв пятую строчку. Понятно, что на данном этапе чемпионата Англии расположение команд в таблице является больше условностью. Страшно представить, столько раз с начала сезона успел поменяться лидер. По итогам сентября данной участи удостоился и Эвертон, но удержаться надолго на вершине "ирискам" не удалось.

А вот Арсенал мог насладиться своим пребыванием в еврокубковой зоне только на старте чемпионата, после чего подопечные Микеля Артеты становились одними из главных объектов обсуждений в английском футболе. Правда, далеко не в положительном ключе. Появлялись даже слухи об увольнении Артеты, который еще совсем недавно сенсационно завоевал с Арсеналом Кубок Англии и Суперкубок Англии. От любви до ненависти всего один шаг, но пока руководство не делает поспешных решений и оказывает неопытному испанскому специалисту большой объем доверия.

Выступления в групповом этапе Лиги Европы — светлое пятно на фоне того, что происходит у "канониров" в Премьер-лиге. Северолондонский клуб не знает побед в последних шести матчах АПЛ, при этом четыре из них завершились поражениями. Несмотря на 15-е место после 13-ти туров, вешать абсолютно всех собак на Артету не стоит. Как можно побеждать и набирать очки, если уже трижды за сезон кто-то из игроков Арсенала удаляется в начале второго тайма? Последний такой пример произошел в прошлом туре против Саутгемптона, но это еще хорошо, что до красной карточки Габриэля "пушкарям" удалось сравнять счет, а потом отстоять его в меньшинстве вплоть до финального свистка. На Эмирейтс просто необходима глобальная перестройка команды, как никогда раньше.

По версии букмекеров, фаворита предстоящего противостояния определить весьма непросто, но небольшое предпочтение отдается Эвертону. На победу команды Карло Анчелотти предлагается коэффициент 2,55, тогда как потенциальный успех Арсенала оценивается показателем 2,80. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,45. Действительно, прогнозировать победителя весьма непросто, но с учетом дисквалификации у "канониров" ключевого центрального защитника Габриэля, который один из немногих в своей команде демонстрирует приемлемый футбол, Эвертон вполне может повторить историю матча с Челси.

Не сыграют: Динь, Гбамен, Делф — Партей, Габриэль, Джака.

Под вопросом: Аллан, Хамес, Коулман — Колашинац, Мартинелли, Нельсон.

прогноз 1:0

Никита Евтушенко, Football.ua