Англия

Наставник Лидс Юнайтед прокомментировал разгромное поражение его команды на Олд Траффорд.

В поединке четырнадцатого тура английской Премьер-лиги вернувшийся в "элиту" в текущем сезоне Лидс Юнайтед, отправился на гостевой поединок против Манчестер Юнайтед, однако не смог оказать должного сопротивления набравшему нешуточный ход сопернику (2:6).

Манчестер Юнайтед — Лидс Юнайтед 6:2 Видео голов и обзор матча

Слова наставника "павлинов" Марсело Бьелсы, который на послематчевом интервью попытался по горячим следам найти причину очередного поражения своей команды, приводит официальный сайт клуба.

"Это звучит странно, но так оно и было — в первом тайме у нас были такие же возможности, как и у соперников, но мы не смогли их реализовать, — считает аргентинский специалист, — Наши атаки основывались на комбинированной игре, построении акцентированных выпадов, а их — на наших ошибках при контроле мяча".

"Игроки Манчестера просто быстрее переходили от защиты к атаке, в то время как наше возвращение в оборону было заметно медленнее. Плюс, плохая реализация — все вместе сыграло крайне негативную роль".

"Безумно обидно проигрывать в подобных поединках, да еще и с таким счетом. Однако, в наших планах стоит скорейшее исправление неточностей в игре. Единственное, что могу утверждать точно — от "своей" игры мы не откажемся", — с гордостью подытожил Марсело Бьелса.

В следующем туре Лидс Юнайтед будет на своем поле принимать Бернли.