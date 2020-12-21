Англия

Габонский форвард получил мышечное повреждении.

Габонский нападающий лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг в минувшие выходные пропустил выездную игру своей команды против ливерпульского Эвертона (1:2), после чего не сможет принять участие в матче Кубка Английской лиги против Манчестер Сити.

Эвертон — Арсенал 2:1 Видео голов и обзор матча

Об этом сообщил наставник "канониров" Микель Артета в своем интервью Sky Sports.

"Обамеянг не успеет восстановиться к следующей игре. Это точно. Он уже чувствует себя намного лучше после повреждения икроножной мышцы. Вчера (в воскресенье, 20 декабря — ред.) он уже неплохо выглядел. Ему предстоит еще одно сканирование в следующие несколько дней, и мы посмотрим, как быстро мы сможем вернуть его в команду.

Он знает, насколько он важен для нас, он чувствует ответственность и изо всех сил старается вернуться в форму как можно скорее", — подытожил испанский специалист.

Поражение от Эвертона опустило Арсенал на 15-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, что точно не поможет команде психологически в игре против серьезного соперника. Матч против Манчестер Сити состоится во вторник, 22 декабря. Начало в 22:00 по киевскому времени.