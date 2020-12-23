Англия

Предыдущее результативное действие за свой клуб украинец совершил почти девять месяцев назад.

В четвертьфинальном поединке Кубка Английской лиги Манчестер Сити на поле столичного стадиона Эмирейтс сумел проложить себе путь в следующий раунд данного состязания, обыграв лондонский Арсенал со счетом (4:1).

Арсенал — Манчестер Сити 1:4 Видео голов и обзор матча

Украинский футболист Александр Зинченко в этом поединке вышел в стартовом составе "горожан", и уже на третьей минуте его точная подача с левого фланга нашла внутри чужой штрафной нападающего Габриэля Жезуса.

Это был лишь четвертый матч, в котором игрок основной обоймы сборной Украины сумел сыграть в футболке Манчестер Сити после старта нового футбольного года, а его голевой пас стал первым результативным действием за 362 минуты, проведенные на футбольном поле во всех турнирах на клубном уровне в новом сезоне.

Сам Зинченко был рад персональному и командному успеху, о чем лаконично говорит содержание его публикации в Instagram, однако Александр при этом предпочитает смотреть только в сторону будущих поединков.



"В следующий раунд, Манчестер Сити. Жажду большего", — гласит прикрепленное к посту сообщение.

Данный успех Зинченко ждал в течении девяти месяцев, ведь последним его результативным действием за клуб был гол в ворота Порт Вале в матче Кубка Англии, который состоялся 1 апреля 2020-го года.

Напомним, что после отчетной игры наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола призвал не спешить с увольнением главного тренера Арсенала Микеля Артеты, который, в свою очередь, выразил свои сожаления фанатам относительно последних результатов его команды.

Следующая игра "горожан" состоится в субботу, 26 декабря, когда Сити будет на своем поле принимать Ньюкасл в рамках АПЛ.