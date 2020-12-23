В битвах за шаг до финала Кубка Английской лиги в его текущем розыгрыше точно будет присутствовать представитель Чемпионшипа. Брентфорд сумел дать бой представителю Премьер-лиги в лице Ньюкасл Юнайтед, оформив победный гол в середине второго тайма (1:0).

Предлагаем вашему вниманию обзор матча


Брентфорд — Ньюкасл 1:0
Гол: Дасилва, 66.

Брентфорд: Дэниэлс — Пиннок, Томпсон, Соренсен, Фосу — Канос (Тоуни, 69), Янельт (Нергор, 60), Дасилва (Йенсен, 81), Маркондес, Годдос — Форсс.

Ньюкасл: Дарлоу — Йедлин, Льюис (Кэрролл, 80), Кларк, Хэйден — Фрэйзер (Жоэлинтон, 65), Шелви, Мерфи, Лонгстафф, Альмирон (Гэйл, 65) — Уилсон.

Предупреждение: Шелви.