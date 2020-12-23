Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка четвертьфинала Кубка Английской лиги.
Брентфорд — Ньюкасл, Getty Images
23 декабря 2020, 14:01
В битвах за шаг до финала Кубка Английской лиги в его текущем розыгрыше точно будет присутствовать представитель Чемпионшипа. Брентфорд сумел дать бой представителю Премьер-лиги в лице Ньюкасл Юнайтед, оформив победный гол в середине второго тайма (1:0).
Предлагаем вашему вниманию обзор матча
Брентфорд — Ньюкасл 1:0
Гол: Дасилва, 66.
Брентфорд: Дэниэлс — Пиннок, Томпсон, Соренсен, Фосу — Канос (Тоуни, 69), Янельт (Нергор, 60), Дасилва (Йенсен, 81), Маркондес, Годдос — Форсс.
Ньюкасл: Дарлоу — Йедлин, Льюис (Кэрролл, 80), Кларк, Хэйден — Фрэйзер (Жоэлинтон, 65), Шелви, Мерфи, Лонгстафф, Альмирон (Гэйл, 65) — Уилсон.
Предупреждение:
Шелви.