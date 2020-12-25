Англия

Украинский вингер может покинуть Вест Хэм в зимнее трансферное окно.

Нападающий Вест Хэма Андрей Ярмоленко уже в январе наступающего года может оказаться в другом клубе английской Премьер-лиги.

Как сообщает Transfermarketweb, Эвертон рассматривает вариант с подписанием 31-летнего украинца, который ранее уже входил в его список потенциальных подписаний.

Напомним, что нынешний контракт Ярмоленко с Вест Хэмом истекает в июне 2022 года.

В текущем сезоне украинский вингер чаще выходил на поле со скамейки запасных. Во всех турнирах он провел 10 поединков за "молотобойцев", забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что следующим местом продолжения карьеры Андрея Ярмоленко может стать Фенербахче.

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