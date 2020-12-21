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Португальский нападающий получил почетную награду.

Криштиану Роналду выиграл престижную награду Golden Foot, которая вручается игрокам старше 28 лет за достижения в футболе.

Португальский нападающий в борьбе за награду обошел Роберта Левандовски и Лионеля Месси. Победители премии оставляют отпечатки своих ног на Аллее чемпионов в Монте-Карло.

"Для меня большая честь выиграть награду Golden Foot и увековечить свое имя на чемпионском променаде в Монако наряду с величайшими футболистами всех времен!

Хочу поблагодарить фанатов со всего мира за то, что они проголосовали за меня", — написал Роналду в своем Instagram.



Напомним, что Роберт Левандовски обошел Криштиану Роналду и стал игроком года по мнению FIFA.