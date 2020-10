Монреаль Импакт под руководством Тьерри Анри противостоял Нэшвиллу на своем поле и минимально уступил.

Французский тренер регулярно делал подсказки своим подопечным из-за боковой линии поля и очень эмоционально реагировал, когда его подопечные не справлялись.

Особенно досталось одному из игроков за неумение играть в два касания.

Thierry Henry mic'd up is incredible 🎙️



