Монреаль Импакт под руководством Тьерри Анри противостоял Нэшвиллу на своем поле и минимально уступил. 

Французский тренер регулярно делал подсказки своим подопечным из-за боковой линии поля и очень эмоционально реагировал, когда его подопечные не справлялись.

Особенно досталось одному из игроков за неумение играть в два касания.

Напомним, что ранее другое видео с Анри разлетелось по всему миру — француз простоял на колене почти 9 минут во время матча в память о Флойде.