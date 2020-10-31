Предлагаем вашему вниманию нарезку с Анри, на которой он пытается достучаться до своих подопечных.
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31 октября 2020, 01:52
Монреаль Импакт под руководством Тьерри Анри противостоял Нэшвиллу на своем поле и минимально уступил.
Французский тренер регулярно делал подсказки своим подопечным из-за боковой линии поля и очень эмоционально реагировал, когда его подопечные не справлялись.
Особенно досталось одному из игроков за неумение играть в два касания.
Напомним, что ранее другое видео с Анри разлетелось по всему миру — француз простоял на колене почти 9 минут во время матча в память о Флойде.