Северная Америка

Предлагаем вашему вниманию нарезку с Анри, на которой он пытается достучаться до своих подопечных.

Монреаль Импакт под руководством Тьерри Анри противостоял Нэшвиллу на своем поле и минимально уступил.

Французский тренер регулярно делал подсказки своим подопечным из-за боковой линии поля и очень эмоционально реагировал, когда его подопечные не справлялись.

Особенно досталось одному из игроков за неумение играть в два касания.

Thierry Henry mic'd up is incredible 🎙️



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Напомним, что ранее другое видео с Анри разлетелось по всему миру — француз простоял на колене почти 9 минут во время матча в память о Флойде.