Англия

Швейцарец стал первым игроком "канониров" с 2004 года, которому удалось забить Челси со штрафного.

Арсенал прервал свою неудачную серию, добыв уверенную победу над Челси в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги (3:1).

Автором второго гола в составе "канониров" стал полузащитник Гранит Джака, который отправил мяч в ворота Менди благодаря успешно реализованному штрафному.

Таким образом, 28-летний швейцарец стал первым игроком Арсенала с 2004 года, которому удалось забить Челси с помощью удара со штрафного.

До Джаки в последний раз это удавалось сделать легендарному нападающему "канониров" Тьерри Анри.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Арсенал — Челси вы можете на Football.ua.

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