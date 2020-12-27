Швейцарец стал первым игроком "канониров" с 2004 года, которому удалось забить Челси со штрафного.
Гранит Джака и Александр Ляказетт, Getty Images
27 декабря 2020, 19:59
Арсенал прервал свою неудачную серию, добыв уверенную победу над Челси в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги (3:1).
Автором второго гола в составе "канониров" стал полузащитник Гранит Джака, который отправил мяч в ворота Менди благодаря успешно реализованному штрафному.
Таким образом, 28-летний швейцарец стал первым игроком Арсенала с 2004 года, которому удалось забить Челси с помощью удара со штрафного.
До Джаки в последний раз это удавалось сделать легендарному нападающему "канониров" Тьерри Анри.
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