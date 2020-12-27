Англия

Специалист похвалил игрока после игры с Челси.

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета охарактеризовал хавбека клуба Гранита Джаку.

"Он всегда показывал свои лидерские качества. С тех пор, как я работаю в клубе, замечал это. Он совершает ошибки, как и все мы".

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"Джака борется за клуб, он предан Арсеналу. Он обладает сильным характером и показывает, насколько важен ему клуб. В матче против Челси он доказал это", — цитирует Артету Goal.

Отметим, на счету Джаки в текущем сезоне 11 матчей за "канониров" в АПЛ, в которых он забил один гол.

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