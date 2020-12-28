Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 15-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль сошелся в противостоянии с Вест Бромвичем, который располагается в зоне вылета.

Несмотря на тотальное доминирование мерсисайдцев, подопечным Сэма Аллардайса удалось сравнять счет ближе к концу встречи и добыть сенсационную ничью.

Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль — Вест Бромвич:

Ливерпуль — Вест Бромвич 1:1

Голы: Мане, 12 — Аджайи, 81



Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип (Р. Уильямс, 60), Фабиньо, Робертсон — Джонс (Окслейд-Чемберлен, 83), Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино (Ориги, 90), Мане.



Вест Бромвич: Джонстон — Фурлонг, Аджайи, О'Ши, Гиббс — Савьерс — Филлипс, Робинсон (Перейра, 73), Галлахер (Иванович, 90+1), Диангана — Грант (Остин, 79).



Предупреждение: О'Ши