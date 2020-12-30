Англия

Специалист — о победе над Вулверхэмптоном.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал победу над Вулверхэмптоном в АПЛ.

"У Манчестер Юнайтед наступил "Ферги-тайм". Мы выиграли несколько игр благодаря голу в концовке матча. Мы стали сильнее и физически и психологически.

Вулверхэмптон — хорошая команда с одной из лучших защитных линий в АПЛ. Но, как мы видим, в концовке матча они устали больше, чем мы. Мы оказывали на них давление, и удача нам помогла".

Также Солскьяер дал оценку 2020 футбольному году.

"Этот год был позитивным с точки зрения сложившихся результатов. У нас команда, которая психологически и физически готова подниматься в таблице", — цитирует специалиста ВВС.

Отметим, что МЮ завершает 2020 год на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

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