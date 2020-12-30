Англия

Голкипер "красных дьяволов" считает, что игрокам нужно оставаться сосредоточенными.

Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа прокомментировал разговоры о том, что клуб включился в борьбу за победу в чемпионате АПЛ.

"Нам нужно сохранять спокойствие. Впереди еще много матчей, нас ждут действительно важные игры.

Мы должны оставаться сосредоточенными и не ждать слишком многого, а просто готовиться к следующей игре. Астон Вилла – наш соперник, — это сейчас самое главное", – приводит слова Де Хеа Goal.

На сегодняшний день команда Солскьяера занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 30 очков в 15 играх.

Ранее наставник манкунианского клуба заявил, что разговоры о трофее АПЛ можно будет начать перед 30-м туром.