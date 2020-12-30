Голкипер "красных дьяволов" считает, что игрокам нужно оставаться сосредоточенными.
Давид Де Хеа, Getty Images
30 декабря 2020, 16:29
Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа прокомментировал разговоры о том, что клуб включился в борьбу за победу в чемпионате АПЛ.
"Нам нужно сохранять спокойствие. Впереди еще много матчей, нас ждут действительно важные игры.
Мы должны оставаться сосредоточенными и не ждать слишком многого, а просто готовиться к следующей игре. Астон Вилла – наш соперник, — это сейчас самое главное", – приводит слова Де Хеа Goal.
На сегодняшний день команда Солскьяера занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 30 очков в 15 играх.
Ранее наставник манкунианского клуба заявил, что разговоры о трофее АПЛ можно будет начать перед 30-м туром.