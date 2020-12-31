Англия

Наставник Ньюкасла высказался о ничьей с Ливерпулем в матче чемпионата Англии.

Последним поединком английской Премьер-лиги в 2020 году стало противостояние между Ньюкаслом и Ливерпулем в рамках 16-го тура, которое завершилось нулевой ничьей. Главный тренер "сорок" Стив Брюс поделился эмоциями от результата данной встречи.

"Порой нужно немного удачи, когда играешь против одной из лучших команд в мире, но наш боевой дух и стремление можно было увидеть невооруженным глазом. Я в восторге от своих подопечных. В целом, я очень доволен игрой".

"Мы должны принять всю критику, которая поступает в наш адрес. Но, я надеюсь, болельщики, смотревшие этот матч, действительно смогли насладиться игрой. Это было отличное выступление, и мы с большим нетерпением ждем наш следующий поединок", — приводит слова Брюса BBC.

Напомним, что смотреть видео лучших моментов матча Ньюкасл — Ливерпуль вы можете на Football.ua.

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