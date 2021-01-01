Италия

Украинец разделил первую строчку с Доменико Берарди из Сассуоло.

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский продемонстрировал на клубном уровне лучший показатель по количеству голов из-за пределов штрафной в 2020 году. Об этом сообщает Squawka.

27-летний украинец в прошлом году сумел отличиться шестью взятиями ворот после ударов с дальней дистанции. Авторитетный портал учитывал показатели только тех футболистов, которые выступают в пяти лучших чемпионатах Европы (Англия, Испания, Италия, Германия и Франция).

Однако, хоть показатель Малиновского в данном аспекте и является лучшим, единолично занять лидирующую позицию украинскому хавбеку не удалось.

Шесть мячей из-за пределов штрафной также записал на свой счет вингер Сассуоло Доменико Берарди, а вот вторую строчку разделили между собой форвард Саутгемптона Данни Ингз и полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич, у которых по пять голов такого рода в 2020 году.

Ранее сообщалось, что взятие ворот Фиорентины в исполнении Руслана Малиновского попало в список лучших голов итальянской Серии А в декабре прошлого года.

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