Англия

В 2020 году чаще всех встречался с мячом на поле защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон.

В минувшем году Эндрю Робертсон совершил больше всех касаний мяча в пяти ведущих чемпионатах Европы — сообщает Squawka Football.

Защитник Ливерпуля 3341 раз встречался с мячом на поле в 2020 году. На втором месте Лионель Месси — 3178, на третьем — Мануэль Локателли (Сассуоло) — 3072.

26-летний защитник выступает за Ливерпуль с 2017 года (150 матчей во всех турнирах, 5 голов), а ранее защищал цвета Куинз Парк (43, 2), Данди Юнайтед (44, 5) и Халл Сити (115, 5).

Ранее сообщалось, что лучшим в Европе по голам из-за штрафной стал Руслан Малиновский, а по единоборствам — Аарон Ван-Биссака.

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