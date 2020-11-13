Кращі моменти Ліверпулю

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, представляют подборку лучших моментов игроков Ливерпуля чемпионского сезона.

В Англии стартовал новый сезон, в котором действующий чемпион страны, Ливерпуль, попробует отстоять свой титул.

Football.ua совместно с Carlsberg вспоминает лучшие моменты «красных». Сегодня вашему вниманию видео, посвященное Эндрю Робертсону.

Один из лучших защитников нынешней Премьер-лиги перешел в Ливерпуль из Халл Сити летом 2017 года. Стремительный прогресс Энди менее чем через год сделал его незаменимой деталью команды, которая сначала вышла в финал Лиги чемпионов, а спустя еще год выиграла этот турнир.

Под руководством Юргена Клоппа Робертсон провел 139 матчей (5 голов, 23 результативные передачи) и выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира и чемпионат Англии.

В сезоне-2020/21 Робертсон сыграл 12 матчей за Ливерпуль во всех турнирах (1 гол).