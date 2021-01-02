Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 17-го тура чемпионата Англии.

Коллектив Карло Анчелотти выдал уверенный рывок в окончании 2020 года, однако уже в первом поединке нового, 2021 года, минимально уступил на своем поле лондонскому Вест Хэму, пропустив решающий мяч под занавес дуэли.

Смотрите обзор матча Эвертон — Вест Хэм:







Эвертон — Вест Хэм 0:1

Гол: Соучек, 86

Эвертон: Пикфорд — Годфри, Коулмэн, Мина, Холгейт — Бернард (Хамес, 64), Дукуре, Сигурдссон (Андре Гомеш, 64), Дэвис, Ришарлисон — Калверт-Льюин (Тосун, 79)

Вест Хэм: Рандолф — Огбонна, Цоуфал, Доусон, Крессвелл — Форнальс (Лансини, 73), Райс, Бенрахма, Соучек, Боуэн (Ярмоленко, 73) — Аллер (Антонио, 59)

Предупреждения: Годфри, Дэвис.