Англия

Наставник "канониров" рассказал о сложностях работы.

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета поделился подробностями своего состояния в период неудач клуба.

"Это истощает, расстраивает и причиняет боль. В то же время я знаю, что мы должны бороться за исправление ситуации.

В сложные моменты нужно видеть правильных людей. Они сильно поддерживают меня, ведь я вижу, что они готовы бороться рядом со мной, с теми, кто у нас есть. Каждый день это дает мне энергию, чтобы продолжать делать то, что я делаю.

Я работаю 24 на 7. При этом очень много внешнего – очень сложно. Много проблем, а когда результаты бьют по вам, то иногда не удается найти правильные причины, чтобы понять, почему мы проигрываем матчи, когда мы столько создаем.

Это большая головная боль. Но в этом и заключается прелесть этой игры. Нужно находить новые пути решения вопросов.

Моя ответственность – мотивировать игроков так сильно, как это только возможно, поддерживать их единство, поддерживать командный дух, даже когда мы не побеждаем.

Когда ты подавлен и опечален, нужно постоянно искать силы, чтобы делать это. Мой путь – это семья и все те, кто находятся в клубе. Совет директоров, Эду (технический директор, прим-ред) – все они очень сильно поддерживают меня, и это очень помогало мне", – приводит слова Артеты Goal.

На сегодняшний день Арсенал занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 17 очков после 15 матчей чемпионата.

Ранее сообщалось, что Арсенал поддерживает Артету и не планирует менять тренера.