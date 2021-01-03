Коронавирус не перестает беспокоить стан "горожан".
Эрик Гарсия, Getty Images
03 января 2021, 16:23
Манчестер Сити на своем официальном сайте объявил о двух выявленных случаях заражения коронавирусом в команде.
Так, положительный тест на коронавирус сдали центральный защитник Эрик Гарсия и один из сотрудников "горожан".
Напомним, 25 декабря 2020 года пресс-служба Манчестер Сити сообщила о четырех случаях заражения COVID-19, среди которых оказались Габриэль Жезус и Кайл Уокер.
После этого поединок английской Премьер-лиги против Эвертона не состоялся в запланированную дату и был перенесен на неопределенный срок.
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