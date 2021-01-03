Англия

Текущие показатели Челси не сулят команде ничего хорошего на финише чемпионата.

Поражение от Манчестер Сити в 17-м туре Премьер-лиги ставит под сомнение способность Челси финишировать в зоне Лиги чемпионов — считает ОРТА.

Если учитывать статистику выступлений Челси в эпоху АПЛ, то «пенсионерам» ни разу не удавалось финишировать выше шестого места, если после 17-ти матчей у них в активе было лишь 26 очков.

В последних шести матчах чемпионата Челси потерпел столько же поражений, сколько в 23-х предыдущих, и с начала декабря лишь две команды проигрывали чаще — Вест Бромвич и Шеффилд Юнайтед.

Неудивительно, что появилась информация о возможном скором увольнении Фрэнка Лампарда с поста главного тренера Челси.

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