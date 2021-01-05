Англия

Мерсисайдский клуб установил антирекорд за последний пять лет.

Ливерпуль уступил Саутгемптону (0:1) в поединке 17-го тура английской Премьер-лиги.

Мерсисайдский клуб нанес первый удар в створ ворот Фрэйзера Форстера только на 75-й минуте, благодаря удару Садио Мане.

По инфармации Opta, это худший показатель Ливерпуля по времени первого удара в створ в матче АПЛ с декабря 2015 года. Тогда "красные" впервые пробили в створ ворот Ньюкасла на 89-й минуте.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Саутгемптон — Ливерпуль.