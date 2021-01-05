Англия

Нигерийский нападающий может сменить клубную прописку.

Одион Игало входит в сферу интересов клубов из чемпионата Катара и Саудовской Аравии, сообщает Sky Sports.

Аренда нигерийского нападающего в Манчестер Юнайтед подойдет к концу 31 января текущего года.

В текущем сезоне Одион Игало провел лишь четыре поединка, в которых результативными действиями не отметился.

Суммарно на счету нападающего 23 игры в футболке "красных дьяволов", в которых он забил пять голов и сделал результативную передачу.

Отметим, что Манчестер Юнайтед заплатил за аренду нигерийца порядка шести миллионов евро.