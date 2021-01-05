Нигерийский нападающий может сменить клубную прописку.
Одион Игало, getty images
05 января 2021, 19:27
Одион Игало входит в сферу интересов клубов из чемпионата Катара и Саудовской Аравии, сообщает Sky Sports.
Аренда нигерийского нападающего в Манчестер Юнайтед подойдет к концу 31 января текущего года.
В текущем сезоне Одион Игало провел лишь четыре поединка, в которых результативными действиями не отметился.
Суммарно на счету нападающего 23 игры в футболке "красных дьяволов", в которых он забил пять голов и сделал результативную передачу.
Отметим, что Манчестер Юнайтед заплатил за аренду нигерийца порядка шести миллионов евро.