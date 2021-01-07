Англия

Наставник Манчестер Сити рассказал о тяжелых отношениях с бывшими партнерами по Олимпийской сборной Испании.

Олимпийские игры-1992, которые проходили в испанской Барселоне, стали одним из наиболее памятных моментов в истории для "Фурии роха". Испанцы сумели завоевать золотые медали в состязаниях по футболу, а в составе тогдашней сборной блистали Сантьяго Каньисарес, Луис Энрике, Кико, Роберто Солосабаль и Хосеп Гвардиола.

В дальнейшем, данные футболисты сумели показать значительный рост в профессиональной карьере, однако их взаимоотношения оставляют желать лучшего. Об этом свидетельствует комментарии главного тренера Манчестер Сити, которые он дал в интервью ежедневному испанскому изданию Diario AS.

"Во время Барселоны-92 нам удалось сформировать гениальную команду, игроки которой, как я сейчас знаю, продолжают общаться в закрытом чате WhatsApp. Лично я никогда в нем не участвовал".

Подтвердил данные слова и экс-голкипер Валенсии и мадридского Реала Сантьяго Каньисарес: "Мы все состоим в этом чате, кроме Гвардиолы. Наверное, это произошло потому, что он сейчас является наиболее известным из нашей группы. Он явно не выглядит дураком, чтобы общаться с нами".

Хосеп Гвардиола ответил на этот резкий выпад со стороны экс-партнера по сборной во время презентации фильма о легендарной победе: "Прости Каньисарес, но это вы не пригласили меня в этот чат. Проблема в данной ситуации явно не во мне".

Наставник "горожан" также выразил мнение, что подобное поведение бывших товарищей по команде может быть связано с его позицией в поддержку независимости Каталонии, что идет вразрез мнению остальных испанских футболистов.

Напомним, что накануне Манчестер Сити сумел завоевать путевку в финал Кубка Английской лиги, обыграв Манчестер Юнайтед в рамках принципиального дерби на поле соперников (3:1). Следующая игра команды Гвардиолы также станет кубковой — "лунные коты" будут принимать Бирмингем в рамках 1/32 финала Кубка Англии.