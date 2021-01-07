Англия

Наставник Манчестер Сити поделился эмоциями от успешного для его команды полуфинала Кубка Английской лиги.

В рамках полуфинального поединка Кубка Английской лиги Манчестер Сити проводил гостевое дебри против Манчестер Юнайтед. "Горожане" сумели одержать победу над принципиальным соперником за счет точных ударом Джона Стоунза и Фернандиньо во втором тайме (2:0), после чего стали соперником лондонского Тоттенхэма по решающему поединку в битве за трофей.

Главный тренер "лунных котов" Хосеп Гвардиола высоко оценил работу своих подопечных в отчетном поединке, отметив некоторых футболистов отдельным комментарием, а также посвятив добытый успех умершей накануне легенде клуба — Колину Беллу.

"Вся команда сыграла выдающийся поединок. Мы никогда не списываем со счетов отдельные поединки в отдельных турнирах, стараясь достигать максимального результата в каждом поединке. Сегодня был особый день — мы должны были сыграть также хорошо, насколько Колин Белл вкладывался в развитие этого клуба, — считает наставник Манчестер Сити.

Это большая потеря для нас. Но мы должны продолжать свой путь и гордиться тем, что подобные личности много лет назад сделали для создания Манчестер Сити. Сегодня, в гостях на Олд Траффорд, мы сыграли в невероятный футбол, сумели победить и снова отправимся на Уэмбли.

Отдельными хвалебными словами Гвардиола выделил игру Рубена Диаша: "Рубен живет футболом 24 часа в сутки, после чего делает на поле что-то особенное. Благодарю скаутов за эту находку". Положительную оценку своего выступления получил также и Джон Стоунз: "Он вернулся после травмы и показал еще одно выдающееся выступление, но самое главное для него сейчас — он наконец-то может несколько игр подряд".

"Невероятное чувство — очередное возвращение на Уэмбли для проведения финального поединка за трофей," — подытожил Хосеп Гвардиола.

25 апреля 2021 года Манчестер Сити поборется за Кубок Английской лиги с лондонским Тоттенхэмом.