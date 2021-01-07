Англия

Футболист переедет на Туманный Альбион.

Лондонский Арсенал подпишет центрального защитника Герты Омара Рекика. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, 19-летний футболист уже прибыл в рассположение "канониров" и тренируется с молодежной командой U-23, за которую и будет выступать на первых порах.

"Когда придет время, мы объявим о трансфере. Рекик – молодой талант, мы следили за ним некоторое время. Верим, что у него очень большое будущее. Через некоторое время мы сообщим больше", — цитирует главного тренера Арсенала Микеля Артету издание.

Отметим, что Омар Рекик — воспитанник Фейеноорда. Также он поиграл в академии Манчестер Сити, ПСВ и Марселя. Омар — младший брат Карима Рекика, выступающего за Севилью.

Также известно, что футболист имеет опыт игр за молодежную сборную Туниса, а ранее привлекался в юношеские сборные Нидерландов.

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