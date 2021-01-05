Испания

Испанец хочет вернуться в Реал.

Испанский полузащитник Дани Себальос, выступающий на правах аренды за лондонский Арсенал, хочет вернуться в мадридский Реал.

"Сейчас моя цель — вернуться в мадридский Реал. Я хочу играть важную роль в лучшем клубе мира. То, что в Реал вернулся Зидан — отличная возможность проявить себя. Для мадридцев не существует лучше тренера, чем Зинедин".

Также Себальос заявил, что однажды намерен вернуться в Реал Бетис.

"Я когда-нибудь вернусь мой родной Бетис. Это случится на протяжении моей карьеры. Хочу вернуть любовь фанатов клуба", — сказал футболист в интервью Cadena SER.

Отметим, что аренда Себальоса в Арсенале заканчивается летом 2021 года. В текущем сезоне на его счету 23 матча за "канониров" во всех турнирах, в которых отдал один голевой пас.

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