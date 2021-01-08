На поле выйдут игроки U-23 и воспитанники академии.
Дин Смит, Getty Images
08 января 2021, 08:20
В рамках третьего раунда Кубка Англии Астон Вилла дома примет Ливерпуль.
По информации журналиста Джона Перси, хозяева не планируют играть основным составом из-за вспышки коронавируса.
Так против "красных" выйдет команда бирмингемцев U-23 из Лиги профессионального развития, а также некоторые другие воспитанники академии.
К слову, главным тренером Виллы на данном матче будет не Дин Смит, а Марк Дилэйни.
Стоит отметить, ч в противостоянии этих команд подобное происходит не впервые. В минувшем сезоне Ливерпуль вышел молодежным составом против Астони Виллы из-за матча на чемпионате мира среди клубов. Все закончилось победой бирмингемцев со счетом 5:0.
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