Англия

На поле выйдут игроки U-23 и воспитанники академии.

В рамках третьего раунда Кубка Англии Астон Вилла дома примет Ливерпуль.

По информации журналиста Джона Перси, хозяева не планируют играть основным составом из-за вспышки коронавируса.

Так против "красных" выйдет команда бирмингемцев U-23 из Лиги профессионального развития, а также некоторые другие воспитанники академии.

К слову, главным тренером Виллы на данном матче будет не Дин Смит, а Марк Дилэйни.

Стоит отметить, ч в противостоянии этих команд подобное происходит не впервые. В минувшем сезоне Ливерпуль вышел молодежным составом против Астони Виллы из-за матча на чемпионате мира среди клубов. Все закончилось победой бирмингемцев со счетом 5:0.

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