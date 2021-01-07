Англия

Омар Рекик стал первым зимним новичком "канониров".

Защитник Омар Рекик подписал профессиональный контракт с Арсеналом и присоединился к молодежной (U-23) команде "канониров" – сообщил официальный сайт клуба.

19-летний Омар перешел из Герты, за первую команду которой он не провел ни одного матча, хотя несколько раз попадал в заявку на поединки Бундеслиги.

Рекик родился в Нидерландах, но имеет тунисские корни и выступал за юношеские сборные обеих стран. В итоге выбор Омар сделал в пользу Туниса, хотя еще имеет шанс передумать.

До академии Герты Рекик проходил стажировку в Фейеноорде, Манчестер Сити, ПСВ и Марселе.

Омар, являющийся младшим братом игрока Севильи Карима Рекика, находится в Англии уже три недели, однако начал тренироваться с "молодежкой" лишь после того, как прошел карантин.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.