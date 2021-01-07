Италия

Футболист может покинуть Арсенал.

Защитник лондонского Арсенала Шкодран Мустафи попал в шорт-лист итальянской Дженоа.

По информации журналиста Николо Скиры, генуэзский клуб не против усилить линию обороны опытным немцем.

Однако сам футболист хотел бы продолжить карьеру в Барселоне, с которой уже контактирует.

Отметим, что летом контракт Мустафи с Арсеналом подойдет к концу. Пока неизвестно, будут ли "канониры" предлагать ему новое соглашение.

В текущем сезоне на счету Мустафи девять игр за лондонцев во всех турнирах.

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