Футболист может покинуть Арсенал.
Шкодран Мустафи, Getty Images
07 января 2021, 11:31
Защитник лондонского Арсенала Шкодран Мустафи попал в шорт-лист итальянской Дженоа.
По информации журналиста Николо Скиры, генуэзский клуб не против усилить линию обороны опытным немцем.
Однако сам футболист хотел бы продолжить карьеру в Барселоне, с которой уже контактирует.
Отметим, что летом контракт Мустафи с Арсеналом подойдет к концу. Пока неизвестно, будут ли "канониры" предлагать ему новое соглашение.
В текущем сезоне на счету Мустафи девять игр за лондонцев во всех турнирах.
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