Англия

Специалист оценил игру команды в текущем сезоне.

Бывший тренер лондонского Челси Авраам Грант прокомментировал нынешнее положение "синих".

"Челси нужно сохранять спокойствие, первым делом. Дела у клуба складываются не лучшим образом. Когда у команды все хорошо, то каждый считает себя гением. Сейчас же нужно проявить характер, чтобы изменить ситуацию".

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"Лампарду следует проявить терпение. Терять боевой дух сейчас никак нельзя, нужно искать выход из ситуации. Качество состава на данный момент серьезное. Потенциал у Челси такой же, как был при мне", — цитирует Гранта Sky Sports.

Отметим, на данный момент "пенсионеры" расположились на девятом месте в таблице АПЛ с 26 очками в активе.

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