Германия

Евгений Кузьменко рассказывает об одном из главных открытий европейского сезона — Флориане Вирце из Байера.

Летом из леверкузенского Байера уехал главный актив клуба последних 3-4-х лет. Некоторые уважаемые легендарные личности для Байера и всего немецкого футбола в целом, такие как, например, Руди Феллер, называли Кая Хаверца – лучшим игроком в истории леверкузенского клуба. «Король Кай» перебрался в Челси, забив 46 голов и отдав 31 ассист в 150 матчах во всех соревнованиях за Байер – потрясающие показатели как для полузащитника.

Конечно, после ухода Хаверца (к тому же, вместе с Каем покинул клуб и второй лучший результативный игрок – Кевин Фолланд), болельщики Аптекарей загрустили и входили в новый сезон с большой тревогой. Однако, уже сейчас, на конец декабря и пройденной 1/3 дистанции сезона, можно с уверенностью заявлять – переживания не оправдались. Байер Петера Боша по итогам 13-ти туров идет на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от Баварии лишь на 2 очка. Команда уверенно прошла групповой этап Лиги Европы (5 побед в 6 играх), а также с легкостью преодолела первый раунд в Кубке Германии.

Поразительно, но у Байера при этом есть игрок, идущий по пугающе похожей траектории с Хаверцем. Вы уже догадались, что его имя – Флориан Вирц.

Хаверц выиграл золотую медаль Фрица Вальтера (награда, присуждаемая наиболее талантливым молодым игрокам Германии в разных возрастных категориях), на уровне U19 в 2018 году. Вирц выиграл подобную награду уже на уровне U17 . Хаверц был самым молодым дебютантом и бомбардиром в истории Байера, пока не появился Вирц – Фло побил оба рекорда.

В мае в возрасте 17 лет и 15 дней Вирц дебютировал за первую команду Байера в матче против Вердера, который завершился уверенной победой 4:1. А свой дебютный гол талантливый полузащитник провел в ворота не кого-нибудь – а мюнхенской Баварии. Хоть Леверкузен там и проиграл (2:4), но для клуба это был знаменательный день – Вирц кроме клубных рекордов, стал еще и самым молодым автором гола в Бундеслиге – 17 лет и 34 дня (предыдущий рекорд принадлежал Нури Шахину – 17 лет и 82 дня). Сейчас это достижение уже обновлено тинейджером Дортмунда Юссуфа Мукоко.

После дебютного матча Вирца за Байер Петер Бош сказал следующее: "Флориан совсем не нервничал, хотя это был его дебютный матч в Бундеслиге, к тому же он вышел в старте. Спокойно держал мяч и играл в атаке. Хотя я не удивлен: если он тренируется с нами, то должен быть хорошим игроком".

Дебютный гол Вирца в Бундеслиге:

При этом, важно сказать, что Вирц – плод работы не академии леверкузенского клуба, как Кай Хаверц, а успех селекционного департамента. Байер давно следил за Флорианом и в январе этого года переманил его из академии Кельна, где Вирц играл с шести лет.

"Мы очень рады, что подписали его в первую команду. Флориан – невероятный талант. Я знаю, что он мог уехать в Ливерпуль, Баварию или Дортмунд. Этого парня хотели все" — рассказывал бывший игрок Байера, а ныне тренер одной из молодежных команд клуба Патрик Хельмес (что любопытно, за Кельн Хельмес играл тоже).

Вирц выбрал Байер как минимум по двум причинам:

- во-первых, ему не пришлось переезжать, что является достаточно важным фактором в таком юном возрасте. Расстояние от Кельна до Леверкузена – около 20км. Многие игроки Байера живут в гораздо более крупном Кельне.

- Флориана впечатляли примеры Кая Хавертца, Юлиана Бранда, Бенджамина Хенрикса, которые в совсем юном возрасте и в Лиге чемпионов дебютировали, да и перебрались в более статусные команды без всяких проблем.

Петер Бош, понимая, что Хаверц с большой долей вероятности покинет клуб перед стартом нового сезона, достаточно активно вводил в состав Вирца. Иногда Фло играл вместе с Каем, а иногда и выходил вместо него. Вирц и Хаверц действительно схожие по профайлу полузащитники – оба атакующие, классно понимают пространства, хорошо врываются в штрафную через вертикальные коридоры, отлично открываются между линиями, обладают хорошим видением поля, могут как последний пас отдать, так и завершить атаку лично, взяв на себя инициативу обыгрыша 1в1 в зонах завершения. При этом, Вирц, как кажется, лучше обороняется, возможно, более трудоспособный даже. Но несколько уступает Хаверцу в некоторой изящности в атакующих действиях. По крайней мере пока.

Вот, что о Вирце говорил директор академии Кельна Йорг Якобс:

"В нем сочетаются потенциал и решимость, что бывает крайне редко. Я не часто видел атакующего игрока, который так усердно работает над тем, чтобы не быть обыгранным, несмотря на то, что он мог бы полагаться исключительно на свои атакующие способности. Он хочет побеждать в каждой оборонительной дуэли, и это делает его полноценным игроком".

Кстати, у Вирца есть еще одно сходство с Хаверцем – он так же, как и Кай в свое время, пропускает матчи Байера из-за экзаменов в школе.

Впрочем, школа не помешала 17-летнему юноше стать одним из лучших игроков Байера первой части сезона с точки зрения результативности. У Фло уже 10 очков (5+5) в 18 играх этого сезона. Он забивал во всех трех турнирах (2 — в Бундеслиге, 2 — в Лиге Европы, 1 – в Кубке Германии), которых принимает участие.

По данным Transfermarkt, прямо сегодня Вирц — один из самых ценных игроков 2003 года рождения в мире. Еще в начале лета его стоимость составляла 10 млн, а уже сейчас – почти 25.

Топ-5 самых дорогих игроков U-17:

5. Харви Эллиотт (Ливерпуль, сейчас в аренде в Блекберне) — 8млн евро

4. Джамал Мусиала (Бавария) — 10млн евро

3. Флориан Вирц (Байер) — 24млн

2. Райан Черки (Лион) — 25млн

1. Джуд Беллингхем (Боруссия Д) — 27млн

Леверкузенский Байер всегда мог похвастаться классными исполнителями в полузащите, многие из которых стали игроками элитного уровня – Михаэль Баллак, Зе Роберто, Артуро Видаль, Тони Кроос, Кай Хавертц…

Кажется, потенциал Флориана Вирца точно не хуже перечисленных футболистов. Насколько нынешняя "десятка" "фармацевтов" сможет его реализовать – вопрос другого порядка. Но то, что прямо сейчас у Байера есть действительно классный полузащитник современного типа – это совершенно точно.