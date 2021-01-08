Англия

Немецкий защитник хочет продолжить карьеру в серьезном клубе.

Защитник Арсенала Шкодран Мустафи ждет, что его пригласят Барселона или Интер, сообщает FCInterNews.

Немецкий футболист отклонил предложения от Дженоа, Фенербахче и Галатасарая, ожидая контракты от более сильных команд.

Так, Мустафи предложили Интеру, чтобы нивелировать потерю Д`Амброзио, а Барселона следит за ситуацией ввиду кадровых проблем в обороне.

Отметим, что летом контракт Мустафи с Арсеналом подойдет к концу. Пока неизвестно, будут ли "канониры" предлагать ему новое соглашение.

Напомним, что перед началом текущего сезона на футболиста также претендовал Наполи.