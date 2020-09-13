Италия

Неаполитанцы продолжают искать усиление линии обороны.

Наполи нацелился на защитника Арсенала Шкодрана Мустафи, сообщает журналист Николо Шира.

Источник утверждает, что итальянский клуб уже связался с "канонирами", контракт которого с текущим клубом действителен до лета 2021-го года.

В прошедшем сезоне 28-летний немец провел 27 матчей за лондонцев во всех турнирах и забил 1 мяч.

Напомним, что ранее Наполи отдал предпочтение другому защитнику Арсенала перед Николаем Матвиенко.